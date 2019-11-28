كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: مقتل 5 متظاهرين وإصابة 18 آخرين في مواجهات في النجف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويطالب المتظاهرون في العراق، منذ الأول من أكتوبر، بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعتبرونها فاسدة ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.
وحسب آخر الإحصائيات، قُتل أكثر من 335 شخصا وأصيب 15 ألفا على الأقل بجروح، منذ بدء الاحتجاجات التي تُعَد الموجة الأكبر والأكثر دموية في البلاد منذ عقود، ضد فساد الطبقة السياسية، ويستخدم فيها الأمن والمليشيات الموالية لإيران قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.
وأحرق المحتجون عدداً من مقرات الأحزاب في جنوب العراق، بينها أحزاب موالية لإيران. وتمّ تداول أشرطة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها متظاهرون يهتفون "العراق حرة حرة، إيران برّة برّة".
وتوجد علاقات وثيقة بين إيران والعراق لكنها معقّدة، وتتمتع طهران بنفوذ كبير بين مجموعات سياسية شيعية في العراق.
وقتل 3 متظاهرين وجرح أكثر من 70 آخرين، اليوم الخميس، من جراء إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على محتجين في مدينة النجف.