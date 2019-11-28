الممثل ربيع القاطي يساعد شقيقه المغني لـ”فرض نفسه” في الساحة-فيديو

على الرغم من أن مسيرته الفنية ليست حديثة، إلا أنه قليلا من يعرف أن الفنان فريد القاطي هو شقيق الممثل ربيع القاطي، وقد لجأ إليه للترويج لأغنية جديدة، أملا في فرض نفسه أكثر في الساحة الفنية.

وروج الممثل ربيع القاطي، لجديد شقيقه، عبر نشر الفيديو التشويقي لأغنية جديدة بعنوان “أمور فلاش”، وأرفقه بتعليق: “أغنية جديدة للمغني المغربي فريد القاطي، حظ موفق أخي.. الأفضل قادم”.

وفوجئ عدد من المتابعين بأن المغني فريد هو شقيق الممثل ربيع القاطي، على الرغم من أن الأول سبق أن صرح بذلك سابقا.

ويحاول فريد القاطي فرض نفسه في الساحة الفنية، حاليا، إسوة بفنانين مشهورين، علما أن مسيرته انطلقت قبل سنوات بأعمال سابقة مثل “بنت الشيكي”، “كذبة كذبة”، “أطفال العالم”.