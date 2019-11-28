فرسان غزّة يقفزون عن الحواجز بمسابقةٍ محليّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت مسابقة قفز حواجز محليّة في غزّة، اليوم الخميس، على يد اتحاد الفروسيّة الفلسطينيّ، بمشاركة 160 فارسًا، وتشهد البطولة التي انطلقت في نادي "الجواد" بمدينة غزة، والتي تستمر ليومين، منافسة قوية بين المشاركين، وحضورًا جماهيريًا كبيرًا .

وفي تصريح للأناضول، أمين عام اتحاد الفروسية الفلسطينية، قال سامي زيارة، "البطولة هي السادسة والنهائية من سلسلة بطولات نظمها الاتحاد لعام 2019"، وأضاف:" أن المتأهلين في البطولة سيشاركون مع فرسان من الضفة الغربية في أولمبياد طوكيو 2020".

ولفت إلى أن البطولة "تستمر على مدار يومين، حيث شارك اليوم 65 فارسًا وفارسة في قفز حواجز على ارتفاع 110 سنتيمتر‎ات، و55 فارسًا على ارتفاع 80 سنتيمترًا"، وذكر أن الجمعة سيشارك 30 فارسًا وفارسة في قفز الحواجز على ارتفاع 70 سنتيمتراً، و10 فرسان على ارتفاع 50 سنتيمترًا.

وطالب زيارة، بـ"ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة كي يتمكن الفرسان من المشاركة في البطولات الدولية والعربية".