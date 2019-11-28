شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» من أفغانستان: «طالبان» ترغب في إبرام اتفاق والان نبدء بالتفاصيل
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إلى أفغانستان في زيارة لم يعلن عنها للقوات الأمريكية في عيد الشكر، والتقى الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال الزيارة المفاجئة.
وأكد "ترامب"، خلال الزيارة، أن طالبان ترغب في إبرام اتفاق، ويعتقد أنها تريد وقف إطلاق النار.
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