شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تسدد 1.5 مليار دولار ديونًا حكومية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مسؤول مطلع أن لبنان سددت، اليوم الخميس، ديونا حكومية (يوروبوند) قيمتها 5ر1 مليار دولار، في محاولة من جانبها لشراء الوقت، فى الوقت الذي تتزايد فيه التكهنات إزاء قدرة البلاد على تجنب الدخول فى مرحلة عدم الوفاء بالديون وسط أزمة سياسية واقتصادية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله: إن وزارة المالية أصدرت تعليماته إلى البنك المركزي بدفع هذا المبلغ.