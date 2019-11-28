شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. برنامج شهير يكشف حقيقة إلهان عمر: عميلة أجنبية والان نبدء بالتفاصيل

• «بانون»: «العربية» الأكثر مصداقية في الشرق الأوسط

تحدث مقدمو البرنامج الإذاعي المصور War Room الذي يقوده ستيف بانون عن عضوة الكونغرس الأمريكية إلهان عمر.

وتساءل "بانون" عما إذا كانت إلهان عمر تعد أصل قطري ذو قيمة، وذكر المقدم الآخر رحيم قاسم أن القصة حول العضوة إلهان عمر أتت من العربية، وعندها قاطعه ستيف بانون بأن العربية هي أحد أفضل المواقع والخدمات الإخبارية في الشرق الأوسط برمتها وشبهها بالوكالة الأمريكية Associated Press وقال إنها AP الشرق الأوسط.

وأضاف المقدم قاسم إن القناة هي الأكبر والأكثر مصداقية في الشرق الأوسط، قبل أن يستمر في قصة إلهان المتهمة بأنها تعمل كعميلة أجنبية في شهادة قانونية تمت في محكمة فدرالية.

وأضاف قاسم إنه في الشهادة ذكر آلن بندر المولود في الكويت إنه لولا النقد الذي أعطاه هو وأصدقائه لإلهان عمر، لكانت مهاجرة صومالية سوداء أخرى في أمريكا تجمع الثروة.