ترامب يصل أفغانستان في زيارة مفاجئة ويلتقي نظيره أشرف غني

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة للقوات الأمريكية هناك، وتعد الأولى له منذ توليه الرئاسة.

وهبطت طائرة الرئاسة الأمريكية في قاعدة باجرام الجوية بعد رحلة خلال الليل من واشنطن، وفق وكالة رويترز.

ورافق ترامب خلال الزيارة روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض ومجموعة صغيرة من المستشارين وضباط الحرس الرئاسي ومجموعة من المراسلين الممثلين للمؤسسات الإعلامية.

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وقال ترامب في كلمة أمام القوات الأمريكية، إن واشنطن مستمرة في خفض قواتها العسكرية في أفغانستان.

وأكد أن حركة طالبان الأفغانية ترغب في إبرام اتفاق وعبر عن اعتقاده بأنها تريد وقف إطلاق النار.

وعلى هامش الزيارة، التقى الرئيس الأمريكي بنظيره الأفغاني أشرف غني.

وتعد قاعدة باجرام أحد أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في أفغانستان، وتقع بالقرب من المدينة القديمة في باجرام على بعد 11 كلم جنوب شرق شاريكار في مقاطعة باروان.