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تنظيم داعش يتبني تحطم طائرتي هليكوبتر فرنسيتين في مالي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

تنظيم داعش يتبني تحطم طائرتي هليكوبتر فرنسيتين في مالي

الخليج 365

نقل موقع سايت عن ذراع تنظيم داعش في غرب أفريقيا، اليوم الخميس، إعلانه أنه وراء تحطم طائرتي هليكوبتر فرنسيتين في مالي، مما أسفر عن مقتل 13 جندياً فرنسياً هذا الأسبوع.

ووفقاً للموقع المعني بمتابعة أخبار ومواقع الجماعات المتشددة على الإنترنت، قالت الجماعة التي تطلق على نفسها اسم "ولاية غرب أفريقيا"، إن طائرتي الهليكوبتر اصطدمتا بعد أن انسحبت إحداهما بسبب إطلاق أفراد الجماعة النار عليها.

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