شكرا لقرائتكم ترمب من أفغانستان: طالبان ترغب في اتفاق سلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، إلى أفغانستان في زيارة غير معلنة، للقوات الأميركية في عيد الشكر، بحسب ما أكد شهود.

وأعلن ترمب من أفغانستان أن "طالبان ترغب في إبرام اتفاق لوقف الحرب".

وقال إعلامي مرافق للرئيس الأميركي إن ترمب تحدث مع الجنود الأميركيين بعد أن قدم لهم الطعام في قاعدة باغرام قرب كابول.

والتقى ترمب نظيره الأفغاني، أشرف غني، الذي حضر إلى القاعدة العسكرية الأميركية للقاء الرئيس الأميركي.

Advertisements

وفي أكتوبر/تشرين الأول، زار وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أفغانستان، في محاولة لإعادة المحادثات مع حركة طالبان إلى مسارها، بعد أن أوقفها الرئيس ترمب بشكل مفاجئ الشهر الماضي.

وزيارة إسبر لأفغانستان كانت الأولى منذ توليه منصب وزير الدفاع.

وأوقف ترمب المحادثات مع طالبان، والتي تهدف إلى التوصل لاتفاق على سحب قوات أميركية وقوات أجنبية أخرى مقابل ضمانات أمنية من طالبان، بعد أن نفذت الحركة تفجيرات في كابول خلال سبتمبر/أيلول أودت بحياة 12 شخصا، منهم جندي أميركي.

وأكدت الولايات المتحدة أنها زادت وتيرة عملياتها ضد المتشددين في أفغانستان منذ انسحاب ترمب من محادثات طالبان.