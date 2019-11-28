سأل ​وزير العمل​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​كميل ابو سليمان​ في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ متوجها الى رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ أنه " عزيزي وهاب، لماذا الحكم المسبق بشأن شروط ​صندوق النقد الدولي​ قبل البحث معه والاطلاع عليها؟ أكرر قولي انه اذا كانت الشروط لا تناسبنا فالخيار يعود لنا، وإن كان لديك سبل اخرى للتمويل، فأنا منفتح على البحث بها".

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كانت هذه تفاصيل خبر ابو سليمان لوهاب: اذا كانت شروط صندوق النقد لا تناسبنا فالخيار يعود لنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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