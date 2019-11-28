الجيش: توقيف شخص في شمسطار لإقدامه على ترويج المخدرات وبيعها للمراهقين

أعلنت قيادة الجيش- ​مديرية التوجيه​ في بيان انه بتاريخه، دهمت ​مديرية المخابرات​ في بلدة ​شمسطار​ ​سيارة​ فان مخصصة لبيع القهوة، وأوقفت بداخلها المواطن (ح.أ) لإقدامه على ترويج ​مخدرات​ على أنواعها، عبر توضيبها في أكياس صغيرة وبيعها لمراهقين. وقد ضُبطت بحوزته كمية كبيرة منها. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف ​القضاء​ المختص.

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