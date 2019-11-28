أكد مدير ​حماية المستهلك​ في ​وزارة الاقتصاد​ طارق يونس "اننا كل يوم نتابع موضوع تسعير وبيع ​المازوت​ على محطات ​البنزين​، ونحن موجودون بالاسواق".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح يونس أن "​وزارة الطاقة​ هي التي تحدد تسعيرة المازوت، ونحن ما نقوم به هو الالتزام بالتسعيرة وبالكيل والنوعية حتى لا يحصل الغش".

ولفت الى "اننا بالفترة الاخيرة قمنا بعشرات محاضر الضبط بموضوع الغش بالكيل، وهناك محاولة لعدم اعطاء 20 ليتر بصفيحة المازوت بل 18 و17 ليتر"، مشيراً الى أنه "بكل لبنان كانت هناك محضار بموضوع الاسعار وعدم التزام بالسعر الرسمي، وموضوع عدم الالتزام بالكيل".

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كانت هذه تفاصيل خبر طارق يونس: سطرنا محاضر ضبط بكل لبنان بحق محطات الوقود التي تتلاعب بالمازوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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