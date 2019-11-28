اعتبرت اوساط سياسية عبر الـ"OTV" أن رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ لم يعد يملك الوقت ما يكفي لكي يسير بما اعلنه في بيانه الأخير من خيارات وعليه بالتالي إثبات جديته وصدقيته بتنفيذ المبدأ الذي طرحه هو بنفسه اي "ليس أنا بل احد غيري".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر سياسية للـ"OTV": على الحريري إثبات جديته وصدقيته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.