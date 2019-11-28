طالبة لبنانية في كندا تجمع 100 الف دولار لمساعدة المتضررين في لبنان جراء الحرائق

استطاعت الطالبة اللبنانية داليا نزها التي تدرس علم النفس في جامعة كونكورديا في مونتريال - كندا والمتحدرة من منطقة بعلبك، وبمبادرة فردية منها جمع مبلغ مالي قارب المئة الف دولار اميركي لمساعدة بلادها جراء الحرائق التي طالتها وتداعياتها.
وكانت نزها أنشأت وعبر حسابها الشخصي على "الفايسبوك" و"الانستغرام" صفحة اسمتها help the people انتشرت في الكثير من الدول ما افضى الى جمع ما يقارب المئة الف دولار اميركي في خلال اربعة ايام فقط.
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