طالبة لبنانية في كندا تجمع 100 الف دولار لمساعدة المتضررين في لبنان جراء الحرائق

استطاعت الطالبة اللبنانية داليا نزها التي تدرس علم النفس في جامعة كونكورديا في مونتريال - كندا والمتحدرة من منطقة ​بعلبك​، وبمبادرة فردية منها جمع مبلغ مالي قارب المئة الف ​دولار​ اميركي لمساعدة بلادها جراء ​الحرائق​ التي طالتها وتداعياتها.

وكانت نزها أنشأت وعبر حسابها الشخصي على "​الفايسبوك​" و"الانستغرام" صفحة اسمتها help the people انتشرت في الكثير من الدول ما افضى الى جمع ما يقارب المئة الف دولار اميركي في خلال اربعة ايام فقط.