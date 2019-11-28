بستاني: علينا ان نتعاون كي لا نحمّل أعباء اضافية للمواطن

لفتت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ​ندى بستاني​ في حديث تلفزيوني إلى انه "نتفاجأ ب​اضراب​ أصحاب ​محطات المحروقات​ خاصة مع ​الاعلان​ عن فضّ عروض المناقصة لاستقدام ​البنزين​".

ورأى انه "علينا ان نتعاون كي لا نحمّل أعباء اضافية للمواطن"، لافتة إلى انه "منذ بدء الازمة طلبنا من مديرية منشآت ​النفط​ القبض ب​الليرة اللبنانية​ وبالسعر المعلن عنه كل اسبوع".