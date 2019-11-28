بستاني: علينا ان نتعاون كي لا نحمّل أعباء اضافية للمواطن

لفتت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني في حديث تلفزيوني إلى انه "نتفاجأ باضراب أصحاب محطات المحروقات خاصة مع الاعلان عن فضّ عروض المناقصة لاستقدام البنزين".
ورأى انه "علينا ان نتعاون كي لا نحمّل أعباء اضافية للمواطن"، لافتة إلى انه "منذ بدء الازمة طلبنا من مديرية منشآت النفط القبض بالليرة اللبنانية وبالسعر المعلن عنه كل اسبوع".
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