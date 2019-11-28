القضاء الدنماركي يدين 3 أشخاص بتهمة تزويد "داعش" بدرونات

أدانت ​محكمة​ دنماركية "ثلاثة أشخاص بتهمة بيع طائرات مسيرة ومعدات أخرى ل​تنظيم داعش​". واوضحت المحكمة ان "المتهمين الذين لم يكشف عن أسمائهم ويحمل اثنان منهم الجنسية الدنماركية اقتنوا بين عامي 2013 و2017 طائرات مسيرة صغيرة وكاميرات حرارية وقطع غيار ومعدات أخرى، لتسليمها إلى "داعش" كي يستخدمها في القتال ب​سوريا​ والعراق".

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