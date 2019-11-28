سامبا كابيتال: اكتتاب الأفراد في "أرامكو" تجاوز المعروض

لفتت المجموعة المالية "سامبا كابيتال"، مسؤولة الاكتتاب في الطرح العام الأولي لـ"أرامكو"، إلى أن "اكتتاب المستثمرين الأفراد تجاوز المعروض بطلبات بلغت 38.1 مليار ريال (10.2 مليار دولار)".
وتخطط شركة النفط العملاقة التابعة للدولة لبيع 1.5% بما يعادل نحو 3 مليارات سهم، بسعر استرشادي بين 30 و32 ريالا للسهم، ما يقيم الطرح بما يصل إلى 96 مليار ريال والقيمة السوقية للشركة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار.
وتقول "أرامكو" إنه "من المتوقع أن يغطي المستثمرون الأفراد ثلث عملية البيع على الأقل، وأمامهم حتى نهاية يوم الخميس للاكتتاب في الطرح".
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