الارشيف / اخبار العالم

وزير خارجية العراق تعهد بمحاسبة المسؤولين عن حرق قنصلية إيران في النجف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تعهد وزير الخارجية ​العراق​ي ​محمد الحكيم​ بـ"ملاحقة المسؤولين عن حرق القنصلية الإيرانية في النجف بغية محاسبتهم"، معرباً عن أسفه لما حدث، معتبرا أن "هذا العمل الإجرامي لن يمر دون محاسبة الأشخاص الذين قاموا به، وأن السلطات الأمنية تجري تحقيقاتها، لغرض التوصل إلى الفاعلين".

وأكد "حرص ​الحكومة​ على توفير ​الوضع الأمني​ المستقر لجميع ​البعثات الدبلوماسية​ العاملة على أرض العراق"، مشددا على "تمسك ​بغداد​ بالعلاقات الاستراتيجية مع ​طهران​، وتطلعها نحو تدعيم العلاقات الثنائية عبر توسيع دائرة التعاون، لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، وخدمة للشعبين الصديقين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية العراق تعهد بمحاسبة المسؤولين عن حرق قنصلية إيران في النجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا