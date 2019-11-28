عمران خان: تعزيز العلاقات مع ايران يشكل اهم انجاز لدى وزارة خارجية باكستان

أكد رئيس الوزراء ال​باكستان​ي ​عمران خان​ ان "تعزيز العلاقات مع ​ايران​، يشكل اهم انجاز لدى ​وزارة الخارجية​ في حكومة اسلام اباد"، منوهاً بـ"جهود ​الحكومة​ الهادفة الى تنمية علاقاتها مع دول ​العالم​"، مشدداً على أن "باكستان لطالما اقامت علاقات جيدة مع ​السعودية​ وبالتزامن فقد شكل تطوير التعاون مع ايران مؤشرا على نجاح الدبلوماسية في البلاد".

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