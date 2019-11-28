لفت رئيس ​البرلمان التركي​ مصطفى شنطوب بعد لقائه رئيس ​جيبوتي​، ​إسماعيل عمر جيله​ إلى أن "العلاقات بين ​تركيا​ وجيبوتي في مستويات جيدة يغبطها ​العالم​"، مشيراً إلى أن زيارته لجيبوتي ستعزز متانة العلاقات بين البلدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان التركي: العلاقات التركية الجيبوتية في مستويات يغبطها العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.