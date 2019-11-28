رئيس الحكومة التونسية المكلف: لن أخضع للنهضة أو لأي حزب

أكد رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، أنه "لن يخضع لأي حزب في تشكيل الحكومة"، مشدداً على أن "موقفه واضح من مشاركة قلب تونس الذي يتزعمه نبيل القروي في الحكم".
وفي تصريح اذاعي، اشار الجملي الى ان "الوقت ما زال مبكرا على إعلان تشكيلة الحكومة، معتبراً ان "التسرع في تشكيل الحكومة بزعم وجود ضغوط "لا مبرر له"، معرباً عن "رفضه "إعادة المسار نفسه في مشاورات الحكومات السابقة الذي أخذ حيزا كبيرا في التجاذب حول الحقائب والمحاصصة وأفضى إلى ما يعلمه الجميع".
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