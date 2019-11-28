لفت وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس إلى أن "محاولة إقامة منطقة اقتصادية خالصة بين ​تركيا​ و​ليبيا​ غير معترف بها تماما"، مشيراً إلى أن "الاتفاق الذي وقعته ​الحكومة التركية​ مع حكومة الوفاق الوطني الليبية تجاهل الحجم الجغرافي الكبير لجزيرة كريت اليونانية الواقعة في ​البحر المتوسط​، والتي تفصل تركيا عن ليبيا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية اليوناني: المنطقة الاقتصادية بين تركيا وليبيا غير معترف بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.