وزير الخارجية الألماني: رؤية ماكرون لـ"الناتو" يمكن أن تقسّم أوروبا

اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن "رؤية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يمكن أن تؤدي إلى تقسيم أوروبا"، مشيراً إلى أن "الناتو" الذي وصفه ماكرون بأنه في حالة موت سريري، يجب أن يظل الدعامة المركزية للأمن الأوروبي".
ولفت إلى أن "أفكار ماكرون المتعلقة بفصل الأمن الأميركي عن الأوروبي تقلقني، ليس فقط بالنسبة لأمننا، بل لدي خوف من أن يؤدي هذا إلى تقسيم أوروبا".
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