وزير الخارجية الألماني: رؤية ماكرون لـ"الناتو" يمكن أن تقسّم أوروبا

اعتبر وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​ أن "رؤية الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، بشأن ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" يمكن أن تؤدي إلى تقسيم ​أوروبا​"، مشيراً إلى أن "الناتو" الذي وصفه ماكرون بأنه في حالة موت سريري، يجب أن يظل الدعامة المركزية للأمن الأوروبي".

ولفت إلى أن "أفكار ماكرون المتعلقة بفصل ​الأمن​ الأميركي عن الأوروبي تقلقني، ليس فقط بالنسبة لأمننا، بل لدي خوف من أن يؤدي هذا إلى تقسيم أوروبا".