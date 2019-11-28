السيسي ورئيس المجر يبحثان في أزمتي سوريا وليبيا

أكد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ أنه اتفق مع رئيس ​المجر​ على "تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية ومواصلة التشاور وتنسيق مواقف البلدين تجاه كافة القضايا ولا سيما في مجال ​مكافحة الإرهاب​ والفكر المتطرف في ضوء عضوية المجر في ​الاتحاد الأوروبي​".

وأشار السيسي، خلال لقائه رئيس المجر في ​القاهرة​، إلى أنه "ركّز على سبل التصدي لقضية ​اللاجئين​ و​الهجرة​ غير الشرعية وضرورة إيجاد حلول سلمية لأزمات المنطقة، ومن بينها أزمتا ​ليبيا​ و​سوريا​، والحفاظ على الدولية الوطنية، وأهمية توفير واقع جديد تنعم فيه شعوب منطقة ​الشرق الأوسط​ بالتقدم والتطور".

من جهته، شدد رئيس المجر يانوش آدير على أن "مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية لا يمكن أن تنجح بدون جهود مصر، مشيرا إلى أنه لا يمكن وقف الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية بدون مساعدة مصر"، موضحًا أن "القرن الحادي والعشرين هو "قرن ​المياه​" على عكس القرن العشرين الذي أطلق عليه بأنه "قرن ​النفط​".