عراقجي: الاتفاق النووي في غرفة العناية المشددة

أكد المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "الاتفاق حول برنامج إيران النووي في غرفة العناية المشددة"، محملا "الجانب الأوروبي المسؤولية عن الحفاظ على الصفقة".
وفي حديث صحفي اعتبر عراقجي، "أن إيران لم تجن من التزامها ضمن الصفقة سوى المزيد من العقوبات"، معتبراً ان "الاتفاق اعطى ايران درس مفاده أن مقاومة الطرف المقابل تعطي ثمارا أكثر من الرغبة بالتعاون معه"، مشدداً على ان "أوروبا أثبتت أنها عاجزة أمام سيطرة أمريكا على نظامها المالي أو أنها لا تريد مقاومتها". ورأى أن "هناك فرصة للحفاظ على الاتفاق النووي إذا التزم الأوروبيون بتعهداتهم".
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