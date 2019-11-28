أ.ف.ب: آلاف العراقيين يتحدون حظر التجوال في المحافظات الجنوبية ويخرجون في مسيرات جنائزية

أفادت وكالة "أ.ف.ب" الفرنسية بأن "آلاف العراقيين تحدّوا حظر التجول في المحافظات الجنوبية ويخرجون في مسيرات جنائزية".
وكان مسؤولون في الناصرية قد أعلنوا عن فرض حظر تجوّل في المدينة الواقعة بجنوب العراق في وقت سابق من اليوم بعد مقتل 13 شخصًا بالرصاص في إطار الحملة الأمنية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأن عناصر أمن انتشروا في محيط الناصرية حيث قاموا بعمليات تفتيش لجميع السيارات والأشخاص الذين يحاولون الدخول.
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