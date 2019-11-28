"سي إن إن": إدارة ترامب تسعى لخفض مساهمتها المالية في الناتو

أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية بأن "إدارة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، تتحرك لخفض مساهمتها في الميزانية الجماعية ل​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" بشكل كبير"، مشيرةً إلى أن "إدارة ترامب تسعى إلى خفض مساهمتها إلى نحو 16 بالمئة، ما جعلها متقاربة مع ​ألمانيا​، التي توفر 14.8 بالمئة رغم امتلاك ​الولايات المتحدة​ اقتصادا أكبر".

ورجحت أنه "من المتوقع أن يعوّض أعضاء الحلف الآخرين ذلك النقص الحادث عبر خفض المساهمة الأميركية"، مشيرةً إلى أنه "وافق جميع الحلفاء على صيغة جديدة لتقاسم التكاليف، وبموجبها سترتفع حصص التكلفة المنسوبة إلى معظم الحلفاء الأوروبيين وكندا، بينما ستنخفض حصة الولايات المتحدة".

واعتبرت أن "هذا دليل مهم على التزام الحلفاء بالتحالف، وبتقاسم الأعباء على نحو أكثر إنصافًا"، مشيرةً إلى ان "الصيغة ​الجديدة​ تم الموافقة عليها خلال الأسبوع الحالي".