أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية بأن "إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، تتحرك لخفض مساهمتها في الميزانية الجماعية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بشكل كبير"، مشيرةً إلى أن "إدارة ترامب تسعى إلى خفض مساهمتها إلى نحو 16 بالمئة، ما جعلها متقاربة مع ألمانيا، التي توفر 14.8 بالمئة رغم امتلاك الولايات المتحدة اقتصادا أكبر".
ورجحت أنه "من المتوقع أن يعوّض أعضاء الحلف الآخرين ذلك النقص الحادث عبر خفض المساهمة الأميركية"، مشيرةً إلى أنه "وافق جميع الحلفاء على صيغة جديدة لتقاسم التكاليف، وبموجبها سترتفع حصص التكلفة المنسوبة إلى معظم الحلفاء الأوروبيين وكندا، بينما ستنخفض حصة الولايات المتحدة".
واعتبرت أن "هذا دليل مهم على التزام الحلفاء بالتحالف، وبتقاسم الأعباء على نحو أكثر إنصافًا"، مشيرةً إلى ان "الصيغة الجديدة تم الموافقة عليها خلال الأسبوع الحالي".
كانت هذه تفاصيل خبر "سي إن إن": إدارة ترامب تسعى لخفض مساهمتها المالية في الناتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.