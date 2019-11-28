شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يكشف فى ندوة ”الخليج 365” خطة رقمنة المؤسسات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت جريدة الخليج 365، ندوة للكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة اليوم الخميس ، لمناقشة خطة الهيئة لرقمنة المؤسسات القومية وتصوراتها لاستغلال أصول المؤسسات و تطوير محتوى الصحف.

شارك فى الندوة، الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة و تحرير جريدة الخليج 365 و الكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة و الكاتب الصحفى عصام شلتوت و عدد من الزملاء بالقسم السياسى .

فى البداية رحب الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، بكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قائلا:" نتابع عن قرب انجازات تتحقق على صعيد إدارة الصحف القومية سواء كانت انجازات مهنية أو مالية او اقتصادية ، بالنسبة للإنجازات المالية واضح أن هناك عمليات تحول كبيرة تحدث فى المؤسسات الكبرى مثل اطلاق المنصة الرقمية للأهرام".

وتحدث الكاتب الصحفى كرم جبر، عن خطة تطوير المؤسسات القومية ورقمنتها وكيفية استغلال أصول المؤسسات القومية ، مؤكدا أن الهجوم على الصحافة هجوم ظالم لأن الصحافة المصرية تؤدى دورها و لكن المشكلة نشأت مع ظهور الإعلام الشعبى.

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