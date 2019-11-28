يشارك الفنان المغربي، غاني، في مسلسل مصري جديد، ليبصم على أول مشاركة له في عمل فني خارج المغرب.
وأفادت مصادر “اليوم24” أن غاني يشارك، في مسلسل بعنوان “اثنين في صندوق”، الذي تصور لقطاته، حاليا، في العاصمة المصرية القاهرة.
وقبل أن ينتقل غاني إلى مصر، كان طاقم المسلسل قد حل في المغرب، نهاية أكتوبر الماضي، لتصوير بعض اللقطات.
يذكر أن مسلسل ” اثنين في الصندوق” تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، من تجسيد حمدي الميرغني، وأوس أوس، ونهى عابدين، وبيومى فؤاد، وصلاح عبد اللهو، وانتصار، وعدد آخر من الفنانين.
وتدور أحداث المسلسل المذكور في 30 حلقة، ومقرر عرضه في الموسم الشتوي، علما أن موضوعه الأساسي مناقشة حياة عمال النظافة، وإهمال المجتمع لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر غاني يقتحم عالم التمثيل في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.