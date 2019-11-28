غاني يقتحم عالم التمثيل في مصر

يشارك الفنان المغربي، غاني، في مسلسل مصري جديد، ليبصم على أول مشاركة له في عمل فني خارج المغرب.

وأفادت مصادر “اليوم24” أن غاني يشارك، في مسلسل بعنوان “اثنين في صندوق”، الذي تصور لقطاته، حاليا، في العاصمة المصرية القاهرة.

وقبل أن ينتقل غاني إلى مصر، كان طاقم المسلسل قد حل في المغرب، نهاية أكتوبر الماضي، لتصوير بعض اللقطات.

يذكر أن مسلسل ” اثنين في الصندوق” تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، من تجسيد حمدي الميرغني، وأوس أوس، ونهى عابدين، وبيومى فؤاد، وصلاح عبد اللهو، وانتصار، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل المذكور في 30 حلقة، ومقرر عرضه في الموسم الشتوي، علما أن موضوعه الأساسي مناقشة حياة عمال النظافة، وإهمال المجتمع لهم.