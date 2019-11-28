رسميا..الجامعة تعلن انطلاق البطولة الوطنية النسوية

بعد تأخر طويل، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، انطلاق منافسات البطولة الوطنية للعبة، في قسمها الأول والثاني، الخاص بالكرة النسوية. ونشرت الجامعة، بلاغا رسميا على موقعها الرسمي على الأنترنيت جاء فيه: ” تنهي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى علم السادة رؤساء أندية كرة القدم النسوية القسم الأول والثاني، أنه تم تحديد تاريخ 14و15 دجنبر 2019 لإنطلاق منافسات البطولة الوطنية لكرة القدم النسوية للموسم الرياضي 2019/2020″.

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