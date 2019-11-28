طنجة…أب يستعين بالشرطة لتوقيف اعتداء من ابنه والأخير يشهر سكينيين في وجه الأمن!

أشهر مفتش شرطة يعمل بفرقة الأبحاث والتدخلات بولاية أمن طنجة، سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ لاستخدامه، زوال اليوم الخميس، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يشتبه تورطه في العنف ضد الأصول، وتعريض أمن وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن دورية الشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، داخل منزل أسرته بمدينة طنجة، بناءا على شكاية بالعنف ضد الأصول مسجلة في حقه من طرف والده.

وأبدى الشخص مقاومة عنيفة، مشهرا سكينين في مواجهة عناصر الأمن المتدخلين خلال العملية، وهو ما دفع مفتش الشرطة لإشهار سلاحه دون أن يضطر لاستخدامه بعدما تسنى تحييد الخطر وتوقيفه، يؤكد المصدر الأمني.

وأضاف البلاغ، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.