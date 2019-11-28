مونديال الدوحة يسبب مشكلات في برمجة المباريات بألمانيا

الخميس 28 نوفمبر 2019

مونديال قطر

كشفت صحيفة "كيكر" الرياضية أن المدة التي ستفصل بين آخر مباراة قبل العطلة الشتوية في الدوري الألماني ومونديال قطر لن تتعدى ثمانية أيام مما سيؤثر على فترة استعدادات منتخب المانشافت للمونديال.

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فحسب البرمجة الأولية لمباريات الدوري الألماني موسم 2023/2022 فإن آخر مباراة في النصف الأول من الموسم ستكون بين 11 و13 نوفمبر وفي 14 من نوفمبر سينطلق معسكر المنتخب الألماني استعدادا لكأس العالم. بعدها بثمانية أيام (21 نوفمبر 2019) سيبدأ أول مونديال في تاريخ كرة القدم ينظم في الشتاء. مما يعني أن أسبوع الراحة الإجباري الذي يمنح للاعبين قبل التحاقهم بمنتخبات بلادهم لن يكون ممكنا في نسخة مونديال قطر 2022.

ضغط المباريات وضيق الوقت سيضطر أيضا المدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف إلى تغيير برنامج الاستعدادات الذي ظل يتبعه مع المانشافت قبل البطولات الكبرى.

ولتخفيف الضغط على اللاعبين هناك احتمالين قد يلجأ إليهما المسئولون عن كرة القدم الألمانية حسب "كيكر"، وهما تأخير انطلاق موسم 2023/2022 إلى الخامس من أغسطس بدل 29 من يوليو حتى يستفيد اللاعبون من عطلة أكثر. أو الاكتفاء بـ 16 مباراة بدلا من 17 في النصف الأول من الموسم، حتى يكون أمام اللاعبين الدوليين أسبوع راحة قبل انطلاق معسكر المانشافت للاستعداد لكأس العالم.