شكرا لقرائتكم خبر عن «داعش» يعلن مسؤوليته عن تحطم مروحتين فرنسيتين بمالي والان نبدء بالتفاصيل

نقلت مصادر إخبارية عن ذراع تنظيم داعش الارهابي في غرب أفريقيا اليوم الخميس إعلانه أنه وراء تحطم طائرتي هليكوبتر فرنسيتين في مالي مما أسفر عن مقتل 13 جنديا فرنسيا هذا الأسبوع.

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