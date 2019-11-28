الجيش الليبي يكبد المليشيات خسائر فادحة بمحاور طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي تكبيده لمليشيات طرابلس خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، في محاولة منها يائسة للتقدم بمحاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وقال المنذر الخرطوش المسؤول بشعبة الإعلام الحربي، في بيان، إن وحدات اللواء 73 مشاة دخلت في اشتباكات قوية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس في محاولة "يائسة" من المليشيات لاستعادة التمركزات الجديدة لقوات اللواء.

وكشف الخرطوش عن اغتنام آلية عسكرية و4 أسلحة متوسطة من قبل وحدات المحور الثاني بإمرة العقيد عمر الجارح من كتائب (165 مشاة و153 مشاة و157 عمليات خاصة) ودعم كتيبتي (298 دبابات و303 مدفعية).

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وأشار إلى أن ضربات سلاح الجو المتتالية في محيط مسجد صلاح الدين وفي طريق كوبري المطار بمنطقة الأصفاح كانت قاسية جدا على المليشيات ما أجبرها على التراجع أكثر إلى الخلف.





ونوه بأنه بالتزامن مع هذه التحركات قامت وحدات من الجيش الليبي بدوريات تجوب الصحراء لتطهيرها من الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية بمساندة سلاح الجو في خطوات ثابتة وفق تخطيط وإدارة من القيادة العامة للقوات المسلحة.



وكان العميد خالد المحجوب مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة الرئيسية للجيش الليبي قد أكد أن الاشتباكات في الجنوب لم ولن تؤثر على خط سير المعركة في طرابلس للقضاء على الإرهاب والمليشيات.

وأوضح لـ"العين الإخبارية" أن الجيش الليبي يحقق في معركة طرابلس المزيد من التقدمات والانتصارات، وأن لكل جبهة غرفة عمليات خاصة مجهزة وقادرة للاعتماد على نفسها في إطار الخطط الموضوعة لها من غرفة العمليات الرئيسية.