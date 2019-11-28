انطلاق أول تدريب مصري بريطاني مشترك لمكافحة الإرهاب

انطلقت في مصر، الخميس، فعاليات التدريب العسكري المشترك الأول من نوعه مع بريطانيا، بهدف مكافحة الإرهاب.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، إن عناصر من قوات الصاعقة المصرية والقوات المسلحة البريطاني شاركت في هذا التدريب بميادين التدريب القتالي المختلفة.

وتضمن التدريب المصري- البريطاني تنفيذ أنشطة تدريبية أظهرت كفاءة ودقة القوات المشاركة من الجانبين، بحسب العقيد الرفاعي.

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وتفقد القوات المشتركة كل من رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة المصرية وقائد قوات الصاعقة، والفريق جون لومير كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني للشرق الأوسط، والملحق العسكري البريطاني بالقاهرة.

وأشاد القادة البريطانيون بالتنظيم الجيد للتدريب، والمستوى المتميز الذي ظهرت به العناصر في مختلف مراحله، وفقاً للمتحدث باسم الجيش المصري.

ويستهدف التدريب توحيد المفاهيم العملياتية العسكرية بين مصر وبريطانيا، كامتداد للعلاقات الاستراتيجية بينهما، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، ونقل العقائد القتالية المختلفة بين الطرفين.

والتدريب المصري- البريطاني المشترك يأتي ضمن سلسلة تدريبات مشتركة تنفذها مصر مع مختلف القوات الدول الصديقة والفاعلة بالشرق الأوسط.

والأحد 10 نوفمبر/تشرين الثاني، اختتمت فعاليات التدريب المشترك "فجر الشرق 1"، الذي شاركت فيه عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدة دول بصفة مراقب، واستمر على مدار أسبوعين بالأراضي الباكستانية.