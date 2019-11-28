الجيش السوري يسقط طائرة تركية مسيرة في ريف القامشلي

أسقط الجيش السوري، مساء الخميس، طائرة تركية مسيرة في ريف القامشلي الجنوبي الشرقي، وفق وكالة الأنباء السورية.

وقال مراسل الوكالة الرسمية، إن الطائرة المسيرة التي أسقطها الجيش السوري في قرية حامو بريف القامشلي تتبع للنظام التركي.

وأضاف أن الجيش السوري يصد هجوماً عنيفاً لقوات الاحتلال التركي ومرتزقته على قرية تل اللبن في ريف تل تمر الغربي.

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وفي وقت سابق الخميس، قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن الحرب ضد الإرهاب في سوريا لم تنتهِ، وإنه ما زال موجودا في مناطق الشمال بدعم من تركيا التي تبتز أوروبا بملف إعادة الدواعش.

وأضاف الأسد، في مقابلة مع مجلة "باري ماتش" الفرنسية نقلتها وكالة الأنباء السورية، الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول ابتزاز أوروبا في موضوع إعادة الإرهابيين إلى بلدانهم، واصفا سلوكه بـ"عمل غير أخلاقي".





وبدأت القوات التركية عدوانا عسكريا، الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على شمالي سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم "داعش" الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وسيطرت تركيا والفصائل الموالية لها على مناطق كانت تحت سيطرة الأكراد، مستوليةً على منطقة بطول 120 كلم على الحدود منذ بدء عمليتها العسكرية على شمال سوريا، الأمر الذي تسبب في مقتل المئات ونزوح 300 آلاف شخص.