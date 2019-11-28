الصدر يدعم المتظاهرين ويطالب باستقالة الحكومة العراقية

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وكالة الأنباء الألمانيةالخميس 2019/11/28 09:59 م بتوقيت أبوظبي
مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري - رويترز
أعلن مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق، الخميس، ضم صوته إلى أصوات المتظاهرين في بغداد و9 محافظات جنوبي البلاد لإسقاط الحكومة العراقية بزعامة عادل عبدالمهدي.
وقال الصدر في بيان صحفي تم توزيعه اليوم: "أيها المتظاهرون الأحبة أضم صوتي إلى صوتكم في استقالة الحكومة، وإذا رأيتم أن بقاء كتلة سائرون غير نافع فلكم أن تطالبوها بالاستقالة وعدم إبدالهم بالفاسدين".
وأضاف: "استمروا فقد بانت الثمار وسيحين موعد قطافها، ولا توفروا لهم غطاء يكون سببا في إنهاء ثورتكم".
وذكر: "أريد أن يكون التغيير من الشعب وإلى الشعب بلا مسميات، وأنصح المتظاهرين بمعاقبة بعض المسيئين وإبعادهم من ساحتهم فورا".
وأوضح الصدر: "إنني اليوم قلق كل القلق بسبب ما يصدر من بعض أو أغلب شيعة الحكم كما يصدر من غيرهم وأنا أعلن براءتي منهم".
ويطالب المتظاهرون منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعتبرونها فاسدة، ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.
وأسفرت المواجهات اليوم الخميس، عن مقتل 27 متظاهرا في محافظات الجنوب.
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