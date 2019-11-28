اليونان تعتبر اتفاقية السراج وتركيا "مثيرة للسخرية"

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، الخميس، عن رفضها القاطع لاتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء في إسطنبول.



وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في تغريدة على حسابه الرسمي بـ“تويتر”: "إن محاولة إقامة منطقة اقتصادية خالصة بين تركيا وليبيا غير معترف بها تماما".

وتابع: إن الاتفاق تجاهل الحجم الجغرافي الكبير لجزيرة كريت الواقعة في البحر المتوسط والتي تفصل تركيا عن ليبيا.

وتأتي هذه التغريدة اقتباسا مما صرح به دندياس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهولندي الزائر ستيف بلوك، حيث قال: "مثل هذا الجهد يُظهر الافتقار التام للمعرفة الجغرافية، لأنه من الواضح أنه يتجاهل شيئًا أعتقد أنه يمكن للجميع رؤيته.. بين هاتين الدولتين يكمن الحجم الجغرافي الكبير لكريت، لذلك، أعتقد أن أي جهد من هذا القبيل يسير السخرية".





ويأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من إعلان وزارة الخارجية المصرية رفضها القاطع لما تم توقيعه بين السراج وأنقرة، معتبرةً أن السراج لا يملك بأن يوقع أي اتفاقية وفقاً لاتفاق الصخيرات.

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وأمس الأربعاء، كشف فتحي باش أغا، وزير داخلية السراج، في تصريحات صحفية عن توقيع اتفاقية أمنية مع الحكومة التركية، زاعما أن الاتفاقية تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة رفضها القاطع للاتفاقية، واعتبرتها في بيان غطاءً من "الوفاق المزعوم" وشخوصه لتحقيق مآرب أردوغان الاستعمارية عبر إيجاد موطئ قدم في ليبيا.



وشددت على عدم شرعية الاتفاقية لكونها تتطلب مصادقة مجلس النواب المنتخب في "حال التسليم جدلا بشرعية السراج".







كما رفض مجلس النواب الليبي، الخميس، الاتفاق المبرم بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج والنظام التركي في مجال الأمن والمجال البحري واصفا إياها بأنها "خيانة عظمى".

وقالت لجنة الخارجية والتعاون الدولي بالبرلمان، في بيان، إن "النظام التركي عدو ومعتد على الشعب الليبي وداعم للتنظيمات الإرهابية والمليشيات، وتحالف السراج ومجلسه الرئاسي معه خيانة عظمى وتهديد للأمن القومي الليبي والعربي وللأمن والسلم في البحر الأبيض المتوسط بشكل عام".

وتنخرط تركيا في دعم حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.

