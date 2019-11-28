سالفيني يهاجم اقتراحا إصلاحيا من منطقة اليورو ويعتبره قاتلا للاقتصاد الإيطالي

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صعد زعيم المعارضة اليمينية المتطرفة ماتيو سالفيني اليوم الخميس هجماته ضد الإصلاح المقترح من جانب صندوق منطقة اليورو للإنقاذ، طالبا مساعدة الرئيس سيرجيو ماتاريلا للاعتراض على الاقتراح.
وقال سالفينى فى مؤتمر صحفى بالبرلمان إن "هذا هجوم على اقتصادنا الوطنى وهجوم على سيادتنا الوطنية"، ووصف كل من رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي ووزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري بأنهم "خونة".
وأضاف أننا "نطلب مقابلة الرئيس ماتاريلا لتجنب توقيع معاهدة ستكون قاتلة للاقتصاد الايطالي."
ويتعلق الجدل بمعاهدة معدلة لآلية الاستقرار الأوروبية البالغ قيمتها 700 مليار يورو (770 مليار دولار)، والتي ناقشتها لجنة لوزراء مالية منطقة اليورو في حزيران/ يونيو الماضي، لكن لم يتم منحها الموافقة النهائية بعد.
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