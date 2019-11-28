إضراب محطات الوقود يشل الحركة في لبنان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسبب إضراب أصحاب محطات الوقود في شل الحركة في لبنان، وأدى إلى أزمة كبيرة ساهمت في تعطيل الحركة في بلد يشهد تظاهرات منذ ما يقارب شهرين.

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وبدأ أصحاب محطات المحروقات في لبنان إضرابا مفتوحا أمس، ونقلت صحيفة «الجمهورية» اللبنانية عن جورج البراكس، المتحدث باسم محطات المحروقات، أن «الإضراب سيكون مفتوحا ولن يقتصر على 3 أيام فقط نتيجة الأوضاع التي وصلنا إليها»، مشيرا إلى الخسائر التي يتكبدها أصحاب المحطات نتيجة تراجع قيمة الليرة أمام الدولار.

وأضاف البراكس أن «عددا كبيرا من أصحاب المحطات توقف عن توزيع المازوت لأن بيعه خسارة، أما بيع البنزين فكان مستمرا حتى أمس تلبية لرغبة زبائننا».

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عددا من المناطق شهدت تكدسا أمام محطات الوقود خلال الساعات الماضية بسبب تهافت المواطنين عليها لتعبئة مركباتهم قبيل الإضراب.