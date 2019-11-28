السعودية تشارك في معرض فلسطين العالمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شارك نائب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي أمس في افتتاح المعرض الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بعنوان «فلسطين القضية الوطنية الأكثر عالمية».

وتأتي مشاركة المملكة في المعرض استنادا إلى موقفها التاريخي المساند للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني في نضاله المشروع للحصول على كل حقوقه الإنسانية التي سلبها الاحتلال الإسرائيلي الجائر، وعن دعم المملكة لحق الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره في ظل التوافق العالمي على هذا الحق المشروع.