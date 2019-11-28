الصين تستدعي السفير الأمريكي وتلوح برد قوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بكين

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أمس استدعاء السفير الأمريكي في الصين تيري برانستاد على خلفية توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على مشروعي قانون يدعمان المحتجين المطالبين بالديمقراطية في هونج كونج، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرج للأنباء.

وطالب نائب وزير الخارجية الصيني لي يوشينج في بيان لوزارة الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية بعدم تطبيق مشروعي القانون» والتوقف عن التدخل في شؤون هونج كونج والشؤون الداخلية للصين».

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وقالت الوزارة «الصين سوف تتصدى بحزم للتصرفات الخاطئة من جانب الولايات المتحدة، وسوف تكون الولايات المتحدة مسؤولة عن كل العواقب» .

وأشاد الناشط المؤيد للديمقراطية في هونج كونج جوشوا وونج أمس، بتوقيع ترمب على مشروعي القانون، ووصفه «بالإنجاز البارز»، وكتب تغريدة قال فيها إنه ومنظمته المؤيدة للديمقراطية سوف يستمران في تشجيع مثل هذه الجهود التشريعية وآلية العقوبات.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية التايوانية «جوان أو» إن توقيع أمريكا على مشروعي القانون يظهر دعم أمريكا للديمقراطية في هونج كونج.