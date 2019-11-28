3 آلاف لغم فجرها مسام في اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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فجر المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» أمس المئات من الألغام والقذائف غير المنفجرة والعبوات الناسفة في مديرية الحزم بمحافظة الجوف.
وأكد قائد الفريق الثالث العقيد توفيق البعداني أن «الفريق تمكن منذ أن بدأ العمل في المشروع من نزع وإتلاف 3 آلاف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة من 12 حقلا ومنطقة ملغومة في مديريتي الغيل والحزم».
وأوضح قائد فريق الـ15 مسام المهندس سالم العقيلي أن فريقه تمكن منذ بدء عمله في المشروع من تطهير وتأمين 14 حقلا ومنطقة ملغومة من مناطق عدة وتجمعات سكنية أهمها مفرق سد مأرب، ومفرق الجوف، ومديرية مجزر ومنطقة آل حميضة، ومدينة براقش الأثرية.
وقال العقيلي إن حصيلة ما تم نزعه وإتلافه من قبل فريقه يزيد على ألفي لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة كانت مزروعة في مناطق سكنية وطرقات عامة ومناطق زراعية.
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