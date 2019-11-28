المحافظون يقتربون من أغلبية ساحقة في بريطانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف استطلاع للرأي أن حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، يتجه لتحقيق أكبر أغلبية منذ أكثر من ثلاثة عقود. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «يوجوف» أن حزب المحافظين سيفوز بفارق 68 مقعدا في الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

وستمكن هذه الأغلبية، جونسون من الوفاء بوعده بتمرير خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي «بريكست» بحلول 21 يناير المقبل. وأشار الاستطلاع إلى أن المحافظين في طريقهم للفوز بـ359 من 650 مقعدا يتألف منها البرلمان، بزيادة قدرها 42 مقعدا عن الانتخابات الأخيرة، مقابل 211 مقعدا لحزب العمال بزعامة جيريمي كوربين، و13 مقعدا لحزب الديمقراطيين الأحرار، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء.