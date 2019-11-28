الارشيف / اخبار العالم

المحافظون يقتربون من أغلبية ساحقة في بريطانيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن

كشف استطلاع للرأي أن حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، يتجه لتحقيق أكبر أغلبية منذ أكثر من ثلاثة عقود. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «يوجوف» أن حزب المحافظين سيفوز بفارق 68 مقعدا في الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

وستمكن هذه الأغلبية، جونسون من الوفاء بوعده بتمرير خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي «بريكست» بحلول 21 يناير المقبل. وأشار الاستطلاع إلى أن المحافظين في طريقهم للفوز بـ359 من 650 مقعدا يتألف منها البرلمان، بزيادة قدرها 42 مقعدا عن الانتخابات الأخيرة، مقابل 211 مقعدا لحزب العمال بزعامة جيريمي كوربين، و13 مقعدا لحزب الديمقراطيين الأحرار، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المحافظون يقتربون من أغلبية ساحقة في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا