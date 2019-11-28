الحكومة اليمنية: تحريض الحوثيين ضد المنظمات الدولية يقوض العمل الإنساني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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128 أسيرا حوثيا ممن أفرج عنهم التحالف العربي لدعم الشرعية، وصلوا إلى مطار صنعاء باليمن أمس، في أول رحلة بمبادرة أطلقها التحالف العربي، تتضمن إطلاق سراح 200 أسير حوثي.

وأعلن الصليب الأحمر الدولي أمس نقل 128 أسيرا من السعودية إلى صنعاء، وثمن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مبادرة المملكة بفتح مطار صنعاء الدولي، وإطلاق سراح 200 أسير من جماعة الحوثي، وأوضح غريفيث في تغريدة على «تويتر» أنه التقى ‏بنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، ووجه الشكر للسعودية لإعلانها إطلاق سراح 200 محتجز وفتح مطار صنعاء لرحلات إنسانية تسمح للمرضى اليمنيين بتلقي الرعاية الطبية التي يحتاجونها في الخارج.

وكان زعيم الميليشيات الإرهابية محمد علي الحوثي، دعا جماعته إلى الاحتشاد أمام مطار صنعاء، لاستقبال الأسرى الواصلين.

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من جهة أخرى، عبرت الحكومة اليمنية الشرعية، عن استنكارها الشديد لحملة الإساءة والتحريض التي تشنها ميليشيات الحوثي الانقلابية، ضد المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة في اليمن، ونبهت من خطورتها على سلامة طواقم المنظمات العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات.

وحذر وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، من تبعات هذه التهديدات التي قال إنها «ستقوض عمل المنظمات الإنسانية لعام 2020 في اليمن، وتتسبب في زيادة القيود المفروضة على العمل الإنساني من قبل الميليشيات في مناطق سيطرتها».

ولفت إلى الإحاطة الأخيرة لمساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية أمام مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في اليمن، والذي نددت فيه بممارسات ميليشيات الحوثي في الجانب الإنساني، والتي تتسبب في إعاقة وصول المساعدات لمستحقيها من المواطنين. وأدان وزير الخارجية اليمني التهديدات التي أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه الأمم المتحدة وبرامجها الإنسانية في مناطق سيطرتها، ووصفها بأنها «ردة فعل بائسة نتيجة ما تم كشفه من حقائق عن انتهاكاتها أمام مجلس الأمن».

مشاهدات يمنية: