بن راشد وبن سلمان يبحثان تطوير العلاقات بين البلدين

استقبل نائب رئيس دولة ​الإمارات​ وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث تم التطرق الى "عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الأخوية بين البلدين في شتى المجالات وسبل تطويرها، بما يعود بالخير الى الشعبين خصوصاً والمنطقة العربية عموماً".

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