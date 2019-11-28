ستريت جورنال: وزير خارجية قطر زار السعودية عارضا التخلي عن الإخوان

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" ان وزير "خارجية قطر"محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" قام ب"زيارة غير معلنة إلى السعودية خلال شهر تشرين الأول للقاء كبار المسؤولين السعوديين، في مسعى لإنهاء الأزمة الخليجية".
ولفتت الصحيفة إلى أن "بن عبد الرحمن طرح قطع الدوحة علاقاتها مع "جماعة الإخوان المسلمين" التي تصنفها المملكة وحلفاؤها "جماعة إرهابية". معتبرة ان "هذا المقترح من شأنه تلبية الطلب الكبير الذي تقدمت به السعودية والإمارات ودول أخرى عندما قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر في العام 2017، واتهمتها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة".
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