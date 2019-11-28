ستريت جورنال: وزير خارجية قطر زار السعودية عارضا التخلي عن الإخوان

أكدت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" ان وزير "خارجية قطر"محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" قام ب"زيارة غير معلنة إلى ​السعودية​ خلال شهر تشرين الأول للقاء كبار المسؤولين السعوديين، في مسعى لإنهاء ​الأزمة​ الخليجية".

ولفتت الصحيفة إلى أن "بن عبد الرحمن طرح قطع ​الدوحة​ علاقاتها مع "​جماعة الإخوان المسلمين​" التي تصنفها المملكة وحلفاؤها "جماعة إرهابية". معتبرة ان "هذا المقترح من شأنه تلبية الطلب الكبير الذي تقدمت به السعودية و​الإمارات​ ودول أخرى عندما قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر في العام 2017، واتهمتها بدعم ​الإرهاب​، وهو ما تنفيه الدوحة".