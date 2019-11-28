الحكم بالسجن 5 سنوات بحق رئيس المالديف السابق بتهمة غسيل أموال

قضت المحكمة الجنائية في ​جزر المالديف​ بالسجن 5 سنوات وغرامة 5 مليون ​دولار​ أميركي بحق الرئيس السابق ​عبد الله يمين​ عبد القيوم، في تهمة غسيل أموال.

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