رئيس الأركان الروسي بحث هاتفيا مع نظيره التركي الوضع في سوريا

بحث رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف في اتصال هاتفي مع نظيره التركي، الجنرال يشار غولير التطورات الأخيرة في سوريا.
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