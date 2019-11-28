خارجية روسيا: نعمل بشكل وثيق جدا مع تركيا لإزالة الخلافات حول سوريا

أكدت المتحدثة باسم ​الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​، ان "​روسيا​ تعمل بصورة وثيقة ومستمرة مع ​تركيا​ لإزالة المسائل الخلافية بينهما بشأن الاتفاقات التي توصلتا إليها حول ​سوريا​".

وفي بيان لها اعلنت زاخاروفا عن "اجراء اتصالات على مدار 24 ساعة عبر القنوات الموجودة بين العسكريين والدبلوماسيين مع إزالة المسائل العالقة خلال هذه ​الاتصالات​". موضحةً أن "الطرفين وفي حال وجود مشاكل لا يتم التمكن من حلها يرفعانها إلى مستوى القيادتين لمناقشتها".