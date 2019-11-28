خارجية روسيا: نعمل بشكل وثيق جدا مع تركيا لإزالة الخلافات حول سوريا

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ان "روسيا تعمل بصورة وثيقة ومستمرة مع تركيا لإزالة المسائل الخلافية بينهما بشأن الاتفاقات التي توصلتا إليها حول سوريا".
وفي بيان لها اعلنت زاخاروفا عن "اجراء اتصالات على مدار 24 ساعة عبر القنوات الموجودة بين العسكريين والدبلوماسيين مع إزالة المسائل العالقة خلال هذه الاتصالات". موضحةً أن "الطرفين وفي حال وجود مشاكل لا يتم التمكن من حلها يرفعانها إلى مستوى القيادتين لمناقشتها".
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